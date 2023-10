Homem finge ser manequim até shopping fechar para roubar joias na Polônia

Ele já havia usado estratégia parecida anteriormente. Robert Szumiata, porta-voz da Polícia de Varsóvia, contou que o jovem chegou a se arrastar por baixo da porta de uma loja de roupas caras para trocar as peças que estava usando por novas.

Em outra ocasião, o homem entrou em restaurante e "comeu à vontade". Ele também já pegou dinheiro de vários caixas e tentou roubar outros produtos — tudo isso depois do horário de fechamento do shopping, ainda de acordo com a polícia.

Sorte "acabou" quando jovem foi denunciado por seguranças. O disfarce não durou muito e o jovem foi detido por seguranças, que o denunciaram para a polícia. Segundo o jornal britânico The Guardian, ele ficará preso preventivamente por até três meses e pode enfrentar dez anos de prisão se for condenado.

Ele teve uma ideia de como passar despercebido no shopping depois do horário de fechamento. Com uma bolsa na mão, ele permaneceu imóvel em uma vitrine, fingindo ser um manequim. Quando ele se sentiu seguro, foi 'caçar' e roubou um estande de joias.

