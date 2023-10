Professora, líder da ala feminina: quem era viúva de cofundador do Hamas

Era viúva do cofundador do Hamas Abdel Aziz al-Rantisi. Médico e personalidade política da Palestina, ele chegou a assumir a liderança do Hamas, mas foi morto em abril de 2004. Na ocasião, um míssil israelense foi disparado contra seu carro.

Liderança feminina. Jamila desempenhou um papel ativo no movimento de mulheres da organização extremista em Gaza, sendo responsável pela fundação da ala feminina do Hamas.

Em 2021, ela foi a primeira mulher eleita para o gabinete político do grupo extremista. Também de acordo com a BBC, antes de sua eleição, ela falou em um programa de televisão palestino que a presença de mulheres na liderança do Hamas seria inestimável para o futuro do movimento. "Como movimento de mulheres palestinas, não estávamos oficialmente no cargo político antes, mas participamos na organização e na tomada de decisões no passado", disse.

Membro de conselho. Antes disso, ela já havia aparecido na liderança do Hamas em 2006, após ter sido eleita membro do Conselho Legislativo de "Mudança e Reforma".

Guerra chega ao 13º dia

A guerra em Israel contra o Hamas chegou ao seu 13º dia nesta quinta-feira (19), marcada pelo aumento expressivo de mortes, beirando a marca de 5.000 pessoas.