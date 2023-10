Prisões, blitz e aumento de preços: palestino narra rotina na Cisjordânia

Ruas também foram bloqueadas por soldados israelenses, segundo Affaneh. "Os israelenses cortaram as ligações da cidade com blitz nas ruas e mandavam os carros voltarem." Segundo ele, alguns dias os bloqueios são mais recorrentes, outros, menos. As interrupções nos trajetos provocaram o aumento dos preços de alimentos e dos combustíveis.

Vemos a preocupação no rosto das pessoas, o medo que a guerra possa se prolongar muito e como isso pode afetar nossa economia e as condições de segurança. Não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias, as ruas estão esvaziadas.

Akram Affaneh, servidor público palestino-brasileiro e morador da Cisjordânia

Akram Affaneh diz que empresas na Cisjordânia reduziram horários para que funcionários não se desloquem durante a noite Imagem: Arquivo pessoal / Akram Affaneh

Muitos moradores evitam deixar suas casas e preferem passar o tempo com filhos. "A gente fica mais em casa", diz. O palestino-brasileiro conta ainda que as aulas na escola em que os filhos dele estudam foram interrompidas e, nos últimos três dias, suspensas. Os filhos de Affaneh faziam aulas de futebol, mas, segundo ele, os treinos também foram cancelados.

Algumas empresas alteraram o horário de expediente para que os funcionários não precisem se deslocar durante a noite. "Antes, a gente trabalhava oito horas por dia. Hoje, trabalhamos por cinco ou seis horas para chegar em casa mais cedo antes do anoitecer", diz.