Xampu e pão com cream cheese: cativeiro do Hamas estava 'pronto para isso'

Mas, no período seguinte, de duas semanas em que esteve sob poder do Hamas, Yocheved diz que foi bem tratada.

Eles pareciam estar prontos para isso. Prepararam por muito tempo. Tinham tudo de que homens e mulheres precisam, até xampu. Comíamos a mesma coisa que eles, pão sírio com cream cheese, queijo derretido, pepino. Essa era a comida para o dia todo.

Yocheved Lifshitz, que foi refém do Hamas

Mais de 200 reféns

Além de Yocheved Lifshitz, o Hamas libertou mais uma idosa, Nurit Yitzhak, além de Judith Raanan e sua filha, Natalie, ambas de Chicago (EUA).

A organização terrorista, no entanto, ainda mantém mais de 200 reféns. Segundo o jornal britânico "The Guardian", a lista inclui não só israelenses como dez norte-americanos, 17 tailandeses e oito alemães. Sete britânicos e sete franceses estão desaparecidos e podem estar sob poder do Hamas.

O brasileiro Michel Nisembaum, de 59 anos, também está desaparecido em Israel desde o dia 7 de outubro. O celular dele teria sido atendido por um integrante do Hamas, segundo a família. O Itamaraty afirma que já foi notificado sobre o desaparecimento.