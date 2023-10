Orgia, 'viagra' e ambulância: escândalo com gigolô abala a Igreja Católica

Diante da situação, o gigolô chamou uma ambulância. O padre, porém, pediu que ele fosse embora. O homem aguardou a chegada da ambulância do lado de fora, mas, quando o serviço de emergência chegou, o sacerdote se recusou a deixá-los entrar para prestar o socorro.

Os médicos só puderam entrar depois da chegada da polícia. O homem estava deitado no chão, inconsciente. Ele foi levado ao hospital.

Investigação dentro e fora da Igreja

Ao jornal "Gazeta Wyborcza", uma testemunha afirmou que o evento havia sido organizado pelo padre e que era "puramente sexual".

O sacerdote está sendo investigado pela polícia por ter impedido o socorro ao amigo. Ele nega que tenha organizado uma orgia.

Diante do caso, o bispo Kaszak, inicialmente, afirmou ter nomeado uma comissão para apurar os fatos. Depois, ele escreveu uma carta a padres de sua diocese dizendo estar pronto para "aceitar as consequências" do escândalo e que não compactua com o "mal moral".