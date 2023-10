O que se sabe sobre o caso do piloto que tentou derrubar avião em pleno voo

Um vizinho do piloto se disse chocado com o caso. "Ele parece um cara muito legal, não há nada de estranho sobre ele", afirmou Ed Yee à "CNN".

Autoridades investigam

O caso está sendo alvo de uma investigação pelo FBI.

Emerson foi acusado de tentativa de homicídio contra os mais de 80 passageiros e tripulantes.

A Federal Aviation Administration, agência do governo dos EUA que regula a aviação civil no país, não acredita que o caso tenha qualquer relação com terroristas.

*Com informações da AFP.