Reinaldo: Milei quer impor modelo econômico que não convive com democracia

A ministra falou que vai cortar benefícios sociais e é um negócio absolutamente persecutório, fascistóide e que demonstra a liberdade de cortar salários e promover desemprego e ainda mais recessão com esse plano [econômico] que está encantando o FMI e tirando o povo da equação para arrumar as contas. Com a ditadura dá, você vai lá e desce o porrete, mas com democracia é mais complicado. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL ainda afirmou que a Argentina vive um momento difícil e que as ideias de Milei de dolarizar a economia e extinguir o Banco Central são absurdas e, por isso, claramente haverá manifestações nas ruas do país.

Evidentemente essa ideia de tirar benefícios sociais de quem participar de protestos é um desastre e um absurdo. É coisa de governo ditatorial e fascistóide, e eu duvido que a Constituição argentina permita isso. O direito ao protesto é o direito mais sagrado da democracia, então democracia não é. Se vai haver sanção para quem participa de protestos já não tem mais democracia. Reinaldo Azevedo

