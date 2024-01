Comissário de bordo morre na frente de passageiros na Inglaterra

Um comissário de bordo de 52 anos da companhia aérea British Airways morreu durante o serviço, diante de passageiros, momentos antes de decolagem na Inglaterra.

O que aconteceu

O voo partiria do aeroporto Heathrow, em Londres, com destino a Hong Kong no dia 31 de dezembro. Logo antes da decolagem, o funcionário, que não teve o nome divulgado, desmaiou repentinamente na área da cozinha da aeronave, segundo informou o The Sun.