Equador aposta em prisões, mas números não aliviam medo da população

Forças de segurança do Equador prenderam 1.534 pessoas desde a última terça, quando estourou a crise de violência no país. A reação não mudou o sentimento de medo de voltar às ruas da população.

O que aconteceu

O número de prisões representa 4,7% da população carcerária do país, formada por 32 mil detentos. Mantendo este ritmo e sem relaxar as detenções, as cadeias terão o dobro de presos em menos de cinco meses. A média diária é de 219 detenções.

Em estado de exceção, o Equador viu a rotina mudar com toque de recolher, militares nas ruas e nas penitenciárias e hospitais e escolas fechados. O comércio não esquenta, mesmo com o pagamento de parte do salário aos trabalhadores.