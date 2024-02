Brasileiro suspeito de assassinatos e tráfico de pessoas é preso na Espanha

Um brasileiro de 35 anos foi preso na Espanha por suspeita de envolvimentos em homicídios, tráfico de drogas e tráfico internacional de pessoas.

O que aconteceu

Crimes teriam sido cometidos no município de Catalão, em Goiás. O suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi indiciado por dois homicídios, associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas, pertencimento a organização criminosa e tráfico internacional de pessoas. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Goiás.

Ele ainda teria sido o mandante dos dois assassinatos. Os crimes foram cometidos em 14 de março de 2022, no bairro Nossa Senhora de Fátima e em 6 de maio de 2023, no bairro Castelo Brando. A investigação foi conduzida pelo Grupo Especial de Investigação Criminal de Catalão e autoridades espanholas, em conjunto com a Interpol. Ele foi preso durante a operação Gran Jefe.