Sem prazo, Banco da Ásia cita obras para rodovia do Brasil ao Pacífico

Ligar o Brasil ao Oceano Pacífico é um sonho antigo do PT, com recursos empenhados no PAC durante o governo Dilma Rousseff — mas a obra não foi para frente por diversos motivos. Para os países asiáticos, por outro lado, fazer essa ligação diminuiria consideravelmente o tempo de exportação de commodities.

O executivo disse que não foram debatidos projetos específicos, mas que a parceria foi posta à mesa com interesse especial em "ferrovias, rodovias, aeroportos e portos"— cabe ao governo brasileiro apresentar as propostas. . "Estamos comprometidos em trabalhar com o governo para melhorar a conexão e a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e o desenvolvimento do setor privado", completou.

Nesta manhã, Lula se reuniu ainda com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Dilma, atual presidente do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), o Banco dos Brics, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participaram dos dois encontros.

Até agora, realizamos projetos que não são muito grandes [no Brasil], mas, se houver um grande projeto de infraestrutura, como uma ferrovia, que seja importante para o seu país, ou se houver projetos de conecção, indo para o oeste, para alcançar o Pacífico, isso não é um problema para nós. Ficaremos mais do que felizes em fornecer financiamento para projetos de grande porte.

Jin Liqun, presidente do AIIB

Redução da pobreza na pauta oficial

A redução da pobreza no Brasil e nos países em desenvolvimento foi o principal assunto entre Lula e Georgieva, segundo o Planalto. Na reunião, que durou uma hora, Lula falou sobre os planos internos de redução da desigualdade social e na intenção de ajudar outros países a se desenvolverem.