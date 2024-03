Padilha: População dos EUA não consegue ver o que Biden fez na economia

Em ano eleitoral, a população dos Estados Unidos não consegue enxergar o que o presidente Joe Biden fez para a economia, analisou o cineasta José Padilha no UOL News da manhã desta quarta-feira (6).

A inflação dos Estados Unidos depois da covid caiu mais rápido que em qualquer país do mundo e caiu de uma maneira suave, sem gerar recessão. O país está em pleno emprego, nunca teve tanta gente segurada e empregada nos Estados Unidos. O valor do salário aumentou um pouquinho nos últimos anos e os americanos não conseguem ver o que aconteceu com a inflação e o PIB.