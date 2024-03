Mágoa e castigo: o caso do milionário que puniu netas com herança de R$ 315

Insatisfeitas com a quantia, as netas entraram com uma ação, argumentando que os tios "influenciaram indevidamente" o avô em seu testamento. Elas reivindicavam a parte do pai delas: um terço de todo o patrimônio.

Em decisão recente, o juiz James Brightwell disse que o testamento é "completamente racional" em função de o avô estar "decepcionado" com as netas com quem ele tinha "contato muito limitado" nos últimos anos de vida.

O documento cita que o contato entre as partes passou a ser menor com a morte do pai das netas, Fred Jr. Elas argumentam que não visitavam o avô no hospital, pois não eram informadas e devido à frequência com que ele esteve internado. Fora isso, as irmãs só fizeram visitas muito esporádicas ao avô.

É muito provável que dadas as circunstâncias após a morte de Fred Jr. e o contato limitado com as requerentes, [as netas] fizeram com que Ward [o avô] ficasse decepcionado com elas.

Juiz James Brightwell, em declaração reproduzida pelo jornal britânico Telegraph

O avô preparou o seu testamento em 2018, portanto dois anos antes de sua morte. O jornal britânico ainda diz que ele deixou claro aos seus advogados que estava chateado com as netas, pois não recebeu visita delas nenhuma vez durante três internações devido a problemas no pulmão.

O magistrado rejeitou a acusação das netas de que os tios influenciaram a decisão e de que o avô, quando escreveu o testamento, estava incapacitado.