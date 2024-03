Soldado dos EUA é preso acusado de vender informações confidenciais

Um soldado do Exército dos EUA foi preso nesta quinta-feira (7), acusado de vender dados confidenciais relacionados à capacidade militar do país. As informações são da Associated Press.

O que aconteceu

Korbein Schultz, que atuava como analista de inteligência, é alvo de seis acusações. Entre as suspeitas, está conspiração para obter e divulgar informações de defesa militar e suborno de um funcionário público.

O soldado tinha autorização de segurança ultrassecreta, segundo a agência de notícias. Schultz teria conspirado com outro homem para divulgar vários documentos, fotografias e outros materiais de defesa nacional desde junho de 2022.