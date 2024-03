'Diabão dos EUA' é condenado por comprar pedaços de cadáveres para coleção

A Justiça da Pensilvânia, nos Estados Unidos, condenou Jeremy Lee Pauley, 41, por possuir pedaços de carne humana em uma coleção pessoal que continha itens bizarros.

O que aconteceu

Pauley se declarou culpado e admitiu que pagou milhares de dólares para que uma funcionária de um necrotério de Arkansas fornecesse pedaços de cadáveres a ele. O norte-americano também recebia pedaços de corpos humanos por intermédio de um homem de Massachusetts, que era fornecido por um ex-gerente do necrotério da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. As informações são do New York Post

Em depoimento à Justiça, o homem confirmou que fazia parte de uma rede de compra e venda de pele e partes do corpo humano. Agora, ele foi condenado pelo estado da Pensilvânia a pena de dois anos em liberdade condicional — a legislação do estado considera ilegal a comercialização de cadáveres. Jeremy também responde a processo pelo mesmo crime no âmbito federal, em um inquérito que envolve outras cinco pessoas.