Exército de Israel abre investigação para apurar falhas de defesa em 7/10

O exército de Israel vai começar a investigar as falhas que possibilitaram o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023.

O que aconteceu

O comunicado foi feito aos comandantes em uma carta publicada pelo chefe do Estado-Maior Geral das Forças de Defesa de Israel. Herzi Halevi divulgou o documento na quinta-feira (7).

Israel falhou em sua mais importante missão —a de proteger os civis, diz Halevi. O chefe do Exército diz que a investigação voltará até o estágio das forças antes do ataque, bem como as principais respostas imediatas após a invasão do território. Pelo menos 1200 israelenses foram mortos e 239 foram sequestrados.