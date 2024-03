Avanço da extrema direita acentua instabilidade em Portugal

O Chega surgiu em 2012 e é comandado pelo deputado André Ventura, que ganhou popularidade com uma pauta anti-imigração. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos principais apoiadores do partido e gravou um vídeo convocando os brasileiros com dupla nacionalidade no país a votarem em Ventura.

Crescimento da extrema direita

A avaliação de especialistas é que o crescimento da extrema direita em Portugal se assemelha a outras eleições no mundo. "O Chega conseguiu se capitalizar em cima de uma crise econômica, social e política, com escândalos de corrupção. Ele ocupa esse vácuo de credibilidade da política", afirma Pavese.

A falta de credibilidade ocorre em meio à renúncia do então primeiro-ministro socialista António Costa, em novembro do ano passado. Ele é investigado pela Procuradoria-Geral da República por interferências na concessão de projetos de lítio e hidrogênio verde — porém, depois da apuração, a imprensa local noticiou que a investigação pode tê-lo confundido com António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar. Esse cenário levou a eleição a ser antecipada para este ano.

O crescimento da extrema direita em Portugal também traz contrastes em relação ao mundo. O Chega apresenta uma agenda mais radical, que afasta partidos tradicionais da direita da costura de possíveis alianças. As legendas de centro evitam proximidade para não perder o eleitor mais conservador, por exemplo, avaliam os especialistas consultados pela reportagem.