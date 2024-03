Sakamoto: Fala perigosa de brasileiro eleito em Portugal menospreza racismo

Quem é Marcus Santos

Deputado tem 45 anos e nasceu na Ilha do Governador, no Rio. Em Portugal, Santos representa o partido de extrema direita Chega, do qual faz parte desde sua fundação, em 2019. A legenda é apoiada por Bolsonaro, que e chegou a gravar um vídeo convocando os brasileiros com dupla nacionalidade a votarem em André Ventura, líder do Chega.

Santos se envolveu com política anos antes de se candidatar. Em 2016, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ele veio ao Brasil para apoiar os protestos contrários ao governo, segundo contou ao canal do YouTube Gonçalo Souza. Dois anos depois, ele apoiou a candidatura de Bolsonaro à Presidência.

Pauta anti-imigração foi uma das bases de sua campanha. O deputado diz não ser contra a ida de estrangeiros para Portugal, mas deseja um controle maior sobre quem entra no país. "Para aqueles que vem para cá viver de subsídios ou cometer crimes em Portugal, esses que voltem para suas suas terras", declarou Santos à ZugaTV, no YouTube, no mês passado.

Deputado usa redes sociais para atacar movimentos progressistas. Ele repudiou um protesto contra o racismo no Porto, onde se elegeu, afirmando que "todo vitimista é um covarde que culpa o tom de sua pele pelas suas frustrações". Em outra postagem, Santos afirma que Portugal sofre com o "terrorismo LGBT".

