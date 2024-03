Primeiro navio com ajuda humanitária chega à Faixa de Gaza

A ONU estima que a fome ameace 2,2 milhões dos 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza. Cerca de 97% da água em Gaza é rotulada como "não apta para o consumo humano" e a produção agrícola está começando a entrar em colapso, indicou Maurizio Martina, diretor-geral adjunto da FAO, o órgão da ONU para agricultura. Segundo a Parc (Associação Palestina de Desenvolvimento Agrícola), as forças israelenses destruíram um quarto das propriedades agrícolas do norte da Faixa.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) tem alertado sobre a morte de crianças com fome porque alimentos e remédios não estão chegando a Gaza em devido à guerra entre Israel e o Hamas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou os hospitais Al-Awda e Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, e disse ter feito "descobertas sombrias" ao encontrar níveis graves de desnutrição, crianças morrendo de fome, escassez de combustível, alimentos e suprimentos médicos e unidades de saúde destruídas.

A ajuda por via terrestre chega principalmente do Egito, pelo posto de fronteira de Rafah, no extremo sul de Gaza. Israel anunciou recentemente que quer fazer uma incursão na região —o que foi criticado pelos EUA. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas estão na região após o deslocamento forçado do norte.

Israel e Hamas voltam a discutir trégua

Combates prosseguem depois do fracasso de uma tentativa de trégua antes do período do Ramadã.

Israel enviará uma delegação ao Catar para negociar a possível troca de presos palestinos por reféns. O anúncio foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que o Hamas propôs a trégua de seis semanas em Gaza. Se houver uma nova trégua, o Hamas exige também a "retirada do exército de todas as cidades e áreas habitadas", o "retorno dos deslocados sem restrições" e a entrada de ao menos 500 caminhões de ajuda humanitária por dia.