'Golpe do amor': polícia filipina resgata mais de 800 pessoas enganadas

Golpe foi descoberto porque um homem conseguiu fugir. A vítima, que é do Vietnam, conseguiu pular o muro do complexo de 36 escritórios e dormitórios no fim de fevereiro e alertar a polícia. Ele teria sido atraído para uma falsa vaga de chef de cozinha.

Foram resgatadas mais de 800 pessoas de sete nacionalidades. O portal Channel News Asia apontou que a polícia identificou 432 cidadãos chineses, 371 filipinos, 57 vietnamitas, oito malaios, três taiwaneses, dois indonésios e dois ruandeses no local.

As vítimas foram atraídas com promessas de bons empregos, mas acabaram tendo seus passaportes confiscados. O falso centro de empregos estava localizado na cidade de Banbam, 100 km ao norte de Manila, capital das Filipinas.

Oito pessoas foram presas. Os suspeitos foram acusados de detenção ilegal e tráfico humano.