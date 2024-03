Espada viking de 1.000 anos é encontrada por pescador em rio inglês

A arma estava completa: com cabo e lâmina, mesmo que corroídos e com bastante ferrugem. O pescador compartilhou o feito em sua página no Facebook. A publicação teve mais de 1,4 mil comentários, 27 mil curtidas e milhões de visualizações, em poucas horas.

Após repercussão, o pescador suspeitou que a espada poderia ser medieval e, em contato com o Conselho do Condado de Oxfordshire, encaminhou a espada para a inspeção de especialistas. Foi identificado que a lâmina pertenceu a algum viking em meados do século 9, quando estes povos invadiram Ilhas Britânicas conduzindo ataques violentos, com exércitos que deixavam um banho de sangue.

Segundo a English Heritage, uma instituição que supervisiona centenas de locais históricos, "Os vikings entraram na história escrita num turbilhão de fogo e sangue". Historiadores acreditam que a espada pertenceu a diferentes gerações de uma família Viking que decidiu permanecer na Inglaterra.

Segundo o Oxford Mail, a espada recém-descoberta está em posse do Museu Oxfordshire, que poderá eventualmente exibi-la. "É a coisa mais antiga encontrada na pesca magnética deste condado", disse Penny ao Oxford Mail. "O oficial disse que era arqueologicamente raro encontrar espadas inteiras e tesouros de importância histórica intactos, como é o caso", completou. "Estou orgulhoso de tê-la encontrado."