Homem desmaia em poço, cinco entram para ajudar e todos morrem na Argentina

Seis homens morreram no povoado de Blaquier, na Argentina, após entrarem em um poço de bombeamento. Um deles ficou preso e outros cinco, que foram tentar ajudar, acabaram também sendo vítimas.

O que aconteceu

Primeiro homem entrou no poço para fazer manutenção de bombas e não voltou mais. Ele teria desmaiado rapidamente, dizem as autoridades, o que despertou a atenção do responsável pelo serviço na rede de esgoto.

Colega foi buscar ajuda e entrou no poço com quatro homens, todos da vizinhança —e eles também morreram. "Ao descerem [ao poço], eles sofreram as consequências, presumivelmente associadas à inalação de gases concentrados. Infelizmente, cinco pessoas que intervieram na tentativa de resgate morreram", diz o comunicado da Prefeitura de Florentino Ameghino,onde fica o povoado.