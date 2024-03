Atirador deixa 2 mortos e 5 feridos em Washington, nos EUA

Um atirador deixou dois mortos e cinco feridos neste domingo (17) em Washington, capital dos Estados Unidos.

O que aconteceu

As autoridades disseram que houve tiroteio por volta das 3h (horário local) no bairro de Shaw, que fica a cerca de 10 quarteirões da Casa Branca.

As cinco vítimas, todas adultas, foram levadas a hospitais locais e não há informações do estado de saúde delas, de acordo com a CNN.