Idosa na contramão atropela e mata brasileiro, mulher e filho nos EUA

Uma idosa de 78 anos entrou na contramão, atropelou e matou um brasileiro, a esposa dele e um dos filhos do casal em um ponto de ônibus em São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Outro filho do casal, de dois meses, está internado em estado grave.

O que aconteceu

A suspeita de atropelar a família, identificada como Mary Fong Lau, moradora de São Francisco, foi presa no domingo (17). Ela seguia sob custódia policial na segunda-feira (18). O advogado dela, Sam Geller, disse à rede de televisão KPIX-TV que a mulher seguia hospitalizada em razão dos ferimentos e que coopera com os investigadores. O estado de saúde não foi divulgado.

O brasileiro Diego Cardoso de Oliveira, de 40 anos, e o filho Joaquin, de 1 ano, morreram no local do atropelamento no sábado (16). A Mercedes conduzida por Mary bateu no ponto de ônibus onde a família estava no bairro West Portal. Outros três feridos, incluindo a própria suspeita, foram levados a hospitais para atendimento. A esposa de Diego, a portuguesa Matilde Ramos Pinto, de 38, estava entre os resgatados, mas morreu no hospital no domingo.