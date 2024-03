Morta por trator de Israel: a jovem que virou símbolo da luta palestina

Naquele período, palestinos e ativistas estrangeiros lutavam contra a demolição de casas em Rafah, município no sul da Faixa de Gaza, pelas forças israelenses, que pretendiam desocupar a região e criar uma zona estratégica de cessar-fogo na fronteira.

Quando os palestinos nos chamavam, nós geralmente saíamos para protestar em frente aos tratores blindados de Israel, tentando interceder caso eles tentassem demolir uma casa, lembrou Tom Dale, voluntário do MSI, em relato publicado recentemente na revista norte-americana Jacobin.

Em 27 de fevereiro de 2023, semanas antes de morrer, Rachel enviou um e-mail a sua mãe com um relato do que estava testemunhando na região de Gaza em disputa, conforme divulgado no site do MSI:

"Só quero contar que eu estou testemunhando um genocídio crônico e insidioso, que estou muito assustada e questionando as minhas crenças na bondade da natureza humana. Isso tem de cessar. Eu acho que é uma boa ideia largarmos tudo o que estamos fazendo e dedicar nossas vidas a fazer isso parar. Eu não acho que isso seja algo extremista a se fazer".

Relato de testemunhas

Em 16 de março daquele ano, Rachel recebeu a ligação de uma companheira do MSI e foi avisada que a casa de Samir Nasrallah, um farmacêutico conhecido da região, estava prestes a ser demolida, segundo informações apuradas pela revista norte-americana Mother Jones, que acompanha até hoje as repercussões do caso.