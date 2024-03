Cessar-fogo é crucial para ações humanitárias em Gaza, diz diretora de ONG

Mais da metade da população de Gaza está abrigada nas instalações da agência de refugiados palestinos da ONU, a UNRWA. De acordo com o órgão, há 4,6 mil grávidas deslocadas e 380 recém-nascidos nessas instalações.

As mulheres perderam as emoções, perderam os sentimentos porque são levadas pela tristeza, pela dor, pelo abandono, pelo luto. As mulheres sofrem todas essas perdas.

Violência cresce na Cisjordânia

Amani é moradora da Cisjordânia e relata que tem percebido um aumento da violência. "Um bloqueio foi imposto a quase todas as cidades palestinas desde o dia 7 de outubro", diz. Segundo ela, isso dificulta o trabalho de organismos do terceiro setor na região. "Centenas de palestinos foram mortos na Cisjordânia, detidos ou deslocados. Sinto novamente o medo de ataques noturnos", diz.

Relatos de violência doméstica se intensificam. Amani afirma que há um aumento de casos em função do confinamento imposto pelos bombardeios. "Os maridos perderam o emprego e tudo ficou mais caro", relata. "Eles estão estressados e ansiosos com medo de que a Cisjordânia viva destruição e perdas semelhantes às de Gaza."