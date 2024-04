Ambulância pega fogo e explode logo após deixar idosa em casa na Inglaterra

O jardim e a parte da frente da casa ficaram parcialmente destruídos. As janelas da sala foram quebradas, as paredes ficaram chamuscadas pela fumaça e o carro que estava na garagem ficou com a traseira danificada.

Não houve feridos. Os Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas. Felizmente, a idosa foi retirada a tempo do veículo. Foi instaurado um procedimento para averiguar as circunstâncias do ocorrido e determinar o que pode ter provocado a explosão.

A empresa responsável pela ambulância, disse que os veículos são periodicamente submetidos a verificações de segurança para evitar acidentes. "Nossa prioridade absoluta é a segurança dos nossos pacientes e das comunidade que servimos", afirmou a EMED, em nota.