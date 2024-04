Terremoto em Taiwan: Primeira vez em 7 anos que senti medo, diz brasileiro

Geralmente, os terremotos sempre acontecem quando estou em casa e senti uma leve trepidação. Tenho o costume de levantar o celular e gravar o abajur que está em cima da mesa de jantar, então vi que o tremor começou, bem levinho, e comecei a filmar. Nessa que comecei a filmar, veio esse tremor gigantesco.

James relatou que outros brasileiros passam bem após o terremoto.

Temos um grupo só dos brasileiros que vêm para Taiwan e dos expatriados, como nós que nascemos no Brasil e voltamos para cá. Temos um grupo de 390 pessoas ativas, inclusive o pessoal do consulado está lá.

Quando aconteceu, disparamos mensagens perguntando para o grupo se alguém estava com algum problema ou alguém estava desaparecido. Todas as pessoas que estavam no grupo responderam. A gente tem um grupo bem ativo de brasileiros que estão em atividade por aqui. Estão todos bem.

Ele contou que, apesar do susto, tudo já voltou ao normal.