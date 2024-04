Josias: Liderança regional de Lula não serve para domar Maduro

O governo brasileiro precisa evoluir um degrau e sinalizar uma providência qualquer que revele à Venezuela a aliança com o Brasil não é indefectível. Há limites e a irresponsabilidade de Maduro já ultrapassou todos. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Maduro demonstra desespero eleitoral com lei inútil

Leonardo Sakamoto avalia que, mesmo com todas as medidas para minar a oposição, Maduro está com receio de perder as eleições. Para o colunista, o presidente venezuelano quer fortalecer a imagem do "nós contra eles" ao anexar Essequibo e sustentar a imagem de que o país e seu governo são vítimas de perseguição.

Existe uma preocupação real do Maduro em perder as eleições, mesmo com as manipulações que estão sendo feitas para que ele continue no poder. A prova de que Maduro está desesperado é que ele segue fazendo essas ações em Essequibo e criou uma lei inútil. É um aviso de que ele invadirá? Não. É uma tentativa de criar uma identidade reativa do 'nós, venezuelanos, contra o mundo que nos oprime'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.