Abrigo a Bolsonaro em embaixada: quem é Orbán, líder da Hungria há 20 anos

É nesse momento que ele direciona o seu partido cada vez mais para a pauta nacionalista e anti-imigração. Orbán encontrou eco na situação econômica da Hungria, em especial após a crise de 2008 e os resultados de políticas de austeridade. Já nesse novo contexto, as ideias mais patriarcais e conservadoras, de um fundamentalismo religioso cristão, ganham corpo.

Julia Almeida, especialista em extrema direita pela USP

Desde então, o primeiro-ministro já foi reeleito três vezes: em 2014, 2018 e 2022. Ele já soma 18 anos liderando a Hungria e, neste período, se tornou um dos principais nomes da coalizão da extrema-direita mundial. No início do segundo mandato, já iniciou uma série de restrições à imprensa húngara. Em 2020, aprovou no Congresso a lei anti-LGBTQIA+.

Durante a pandemia, Orbán viu uma oportunidade de "governar indefinidamente". Em uma situação de emergência sanitária, o Parlamento aprovou uma lei permitindo que Orbán tivesse poderes extraordinários de emergência, sem prazo para acabar, para lidar com a pandemia.

Essa lei ficou conhecida como "lei do coronavírus". Incluía a prisão de pessoas que espalhassem notícias consideradas falsas durante o período, ou que criticassem o governo. A lei foi aprovada em março de 2020, contudo, em junho do mesmo ano, após pressão internacional, o Parlamento se reuniu para revogá-la.

Apesar de Orbán não ter utilizado um discurso negacionista, o que ocorreu no país demonstra que o populismo raramente possui objetivos nobres. Ele usou a pandemia para aprovar medidas que aumentassem seu próprio poder.

Uriã Fancelli, analista político e especialista em populismo

Racismo e antissemitismo

Uma das pautas do primeiro-ministro se baseia no antissemitismo e na pureza racial. Para Orbán, o liberalismo na União Europeia abriu as portas para a entrada de imigrantes muçulmanos e refugiados, numa tentativa de "desmantelar as nações ocidentais e inaugurar um mundo sem fronteiras que é subserviente ao capitalismo", diz Fancelli.