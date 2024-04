Elefante, arraia, naja do DF: 10 animais que se voltaram contra humanos

A californiana Amanda Hall estava visitando o zoológico de Henry Vilas, em Wisconsin, quando resolveu pular duas cercas para chegar perto de Wally, uma girafa de 3,6 metros de altura.

A mulher levou um coice no rosto e sofreu ferimentos leves. Na ocasião, os funcionários do zoo disseram que Amanda teve sorte, já que girafas têm força suficiente para matar leões na natureza. Pela invasão, Amanda foi multada em US$ 686.

9 - Ataque de lontra

Jen Royce precisou ser hospitalizada após ataque de lontra em rio dos EUA Imagem: Reprodução de vídeo

Uma mulher foi gravemente atacada no rosto por uma lontra enquanto passeava com amigas em um rio em Montana, nos EUA, no início de agosto do ano passado. Ela contou em publicação nas redes sociais que a lontra pulou na embarcação e atacou ela e as amigas por cerca de cinco minutos.

Lontras são mamíferos que pesam de 5 a 15 quilos. Ataques são raros, mas, nessa época do ano nos EUA, os animais estão com filhotes pequenos e podem ficar agressivos para protegerem a família, segundo o estado de Montana.