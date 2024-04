Terremoto em Taiwan: 'Escutei os armários batendo e abracei meu marido'

Outros terremotos atingiram a região próxima a Taiwan. As autoridades de Taiwan e do Japão emitirão alertas de tsunami para as suas regiões costeiras, prevendo ondas de três metros. O aviso foi cancelado cerca de três horas depois, por volta das 11h no horário local. O USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) indicou magnitude de 7,4.

Agência sismológica das Filipinas também emitiu um alerta de tsunami para as áreas costeiras voltadas para o Oceano Pacífico. Os residentes das zonas costeiras de várias províncias foram aconselhados a evacuar imediatamente para regiões mais altas. A recomendação foi feita pela população de 23 províncias costeiras e posteriormente cancelada.

Terremoto também foi sentido na costa da China. A mídia estatal chinesa disse que os tremores foram sentidos em Xangai e na província de Fujian.

Houve relatos de tremores em Hong Kong. A agência de previsão meteorológica de Hong Kong recebeu mais de uma centena de registros de tremores.