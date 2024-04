'Última grande aventura': quem era a mulher de 79 anos morta por elefante

"Ela nos disse que este safári seria sua última grande aventura", disse John Longabauth ao canal de televisão norte-americano. "Ela faria 80 anos e acho que sentiu que iria começar a desacelerar. Para ser sincero, não sei se ela iria desacelerar ou não. Mas pelo menos não viajaria tão longe, provavelmente."

Gail Mattson ao lado de amigos em safári Imagem: Reprodução / Facebook

A família de Mattson compartilhou no Facebook fotos do dia em que ela foi morta no incidente. Nas imagens, a idosa aparece ao lado dos companheiros de viagem e também segurando uma flor dentro do veículo do safári.

"A aventura dos seus sonhos", escreveu Rona Wells, filha de Mattson. "Gostaríamos de partilhar algumas fotos incríveis da viagem da nossa maravilhosa mãe à África do Sul com os seus amigos e família. Infelizmente, ela perdeu a vida num trágico incidente durante a aventura dos seus sonhos. Espero que estas fotos tragam um pouco de felicidade para aqueles que a amavam."

O que aconteceu