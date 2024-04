R$ 21 mil em dieta: como vive o cachorro mais valioso do mundo

Um buldogue francês caramelo, musculoso e de olhos dourados é considerado o cachorro mais valioso do mundo. Chamado Rope Daddy, ele vale 95 mil libras esterlinas, o equivalente a R$ 603 mil, e mantém uma dieta especial e custosa, segundo o seu tutor, Julian Montoya.

Veja como vive o animal

Uma das características que tornam Rope Daddy valioso é a sua estética Big Rope, termo usado para descrever cães com muitas rugas ou dobras no rosto. Outras, envolvem o estilo de vida do animal mantido pelo seu tutor, segundo apurado pelo jornal The Sun.

Julian Montoya afirma gastar cerca de 275 libras esterlinas por mês (cerca de R$ 1750) só com a alimentação do cão, que inclui porções diárias de carne crua, vegetais e iogurte grego.