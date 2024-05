Revoltados com turistas, espanhóis 'somem' com linha de ônibus do Maps

Moradores de um bairro em Barcelona, na Espanha, encontraram uma solução inusitada para evitar inconvenientes causados por turistas em uma das regiões da cidade mais visadas por estrangeiros. Cansados de se apertar em ônibus lotados, eles conseguiram que uma das linhas locais mais usadas por viajantes fosse "apagada" da rota de mapas em aplicativos como o Google Maps.

O que aconteceu

Depois de anos de reclamações de moradores do entorno do Parc Güell, considerado uma das obras-primas do arquiteto catalão Antoni Gaudí e um cartão-postal de Barcelona, o conselho municipal conseguiu retirar de aplicativos de mapas do Google e da Apple uma das linhas de ônibus mais usadas por viajantes para chegar ao local, que se tornou um dos principais pontos turísticos da capital. As informações são do portal espanhol elDiario.es.

Parc Güell em Barcelona, na Espanha Imagem: MasterLu/Getty Images/iStockphoto

Agora, quem pesquisa as rotas para chegar até lá encontra opções de transporte público que levam a outra entrada do parque, mais distante do bairro de La Salut, no distrito de Gràcia, onde fica o Güell.