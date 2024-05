'Tinha que sobreviver': afegão fala de fuga e sonho de rever família

A primeira viagem de avião do afegão Mohammed Yahya, 20, foi sucedida por uma série de experiências difíceis, mas acontecia com muita esperança na bagagem. Depois de fugir do país natal e passar um ano no Irã, ele viu no Brasil uma chance de recomeço e, mais do que isso, proporcionar uma nova vida para a família.

Pensei na minha família, nos meus irmãos e irmãs e em como eles não podem ter uma vida melhor no Afeganistão. Eles não podem estudar, ir à escola, às universidades. Com esses pensamentos, decidi vir ao Brasil para fazer um caminho para eles terem uma vida melhor. Mohammed Yahya

Desde 2021, depois que tropas estrangeiras deixaram o Afeganistão sem um projeto de transição política, o Talibã reassumiu o poder e centenas de pessoas deixaram o país. Entre os motivos estão as perseguições, as dificuldades econômicas e a proibição do acesso à educação para mulheres.