Peruana tem aparelhos desligados 3 meses após Justiça autorizar morte

As duas situações, no entanto, são diferentes. A eutanásia consiste em uma conduta ativa em que se administra uma substância letal a um paciente. Já o caso de Maria se enquadrou no que se chama adequação de esforço terapêutico — quando um paciente decide não iniciar ou suspender um tratamento médico, permitindo que a doença siga seu curso e que ocorra uma morte natural.

O próprio sistema público de saúde do Peru confundiu o pedido de Maria com uma eutanásia — e, por isso, inicialmente se negou a retirar o ventilador. "O pedido de Maria sempre esteve amparado na Lei Geral de Saúde, em seu regulamento e no Código de Ética Médica", argumentou a advogada Josefina Miró Quesada em um comunicado. "Maria teve que enfrentar um processo judicial desnecessário diante da negativa infundada do EsSalud de respeitar sua decisão."

'Morte é parte da vida'

Em sua última mensagem, Maria agradeceu a todos que a apoiaram em sua luta e deixou claro que amava a vida.

Nunca me senti sozinha. No entanto, não foi nada fácil. Quero que saibam que todos têm esse direito. Ninguém sabe como será sua velhice, mas o que se sabe é que não é necessário sofrer ou fazer sofrer sua família. (...) Amo a vida, mas não nessas condições. (...) Vou contente porque cumpri parte dos meus sonhos e projetos e deixo de legado dois filhos maravilhosos, netos e bisneto.

A filha de Maria espera que o caso da mãe quebre os tabus sobre o assunto e que ajude outros pacientes. "A morte é parte da vida. Como pode ser tão difícil falar sobre a morte se é algo tão certo?", questionou.