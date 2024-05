Suspeito de atentado contra premiê da Eslováquia é 'lobo solitário'

Fico é pró-Rússia. As ideias pró-Putin do primeiro-ministro teriam contribuído para uma polarização dentro da Eslováquia. O país faz fronteira com a Ucrânia, e recebeu mais de um milhão de refugiados.

Aliados de Fico culpam cobertura da imprensa por ataque. Em coletiva, Matus Estok pediu que jornalistas "refletissem" sobre o que é publicado quanto às políticas do premiê.

Primeiro-ministro não corre mais risco de morte

Primeiro-ministro estava em estado crítico e passou horas em cirurgia. "Fiquei muito chocado. Felizmente, até onde sei, a operação correu bem - e acho que no final ele sobreviverá. Ele não está em situação de risco de vida neste momento", disse o vice-primeiro-ministro eslovaco para o Meio Ambiente,Tomas Taraba ao Newshour, da BBC.

Taraba disse que uma bala atravessou o estômago de Fico e a segunda atingiu uma articulação. A emissora TA3 informou que, ao todo, quatro tiros foram disparados. O canal de notícias Aktuality.sk ressaltou que o premiê saiu da cirurgia e está em condição estável.

O governo Lula (PT) emitiu nota condenando o atentado. "O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do atentado ocorrido hoje, 15 de maio, contra o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico", disse a nota.