Como é o gigante porta-aviões nuclear dos EUA e por que ele está no Brasil?

Falta de combustível. Ainda de acordo com o portal, a aeronave reportou "falta de combustível". Após o ocorrido, o caça decolou e voltou para o porta-aviões.

O porta-aviões USS George Washington chegou ao Brasil nesta segunda-feira (20). Segundo a Embaixada dos EUA no Brasil, a passagem do gigante por águas brasileiras faz parte do exercício Southern Seas 2024 das Forças Navais do Comando Sul dos EUA.

Caça F-35, da Lockheed Martin Imagem: Justin Tallis/AFP

Esse exercício contará com intercâmbios de especialistas e compromissos com Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Membros da Marinha brasileira farão parte da equipe internacional do navio.

A presença do F-35C no país é especialmente significativa, representando a primeira vez que um caça Stealth de 5ª geração voa no espaço aéreo brasileiro.