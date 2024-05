Homem ataca ativista contra o islã a facadas na Alemanha

Um homem armado com uma faca feriu várias pessoas nesta sexta-feira (31), durante uma manifestação de extrema-direita na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha.

O que aconteceu

Conhecido ativista anti-islã está entre os feridos. Michael Stürzenberger, 59, do Movimento Cidadão Pax Europa, cujo objetivo é denunciar "os perigos da influência do islã político nas sociedades democráticas da Alemanha e da Europa", se preparava para discursar em reunião na praça Marktplatz, no centro da cidade.

Imagens fortes que circulam nas redes sociais mostram momento em que o agressor desfere facadas nas pessoas que tentavam contê-lo. Os feridos são voluntários do movimento, além de um policial que levou facadas nas costas e no pescoço.