Policial chuta e pisa na cabeça de homem em aeroporto na Inglaterra

Um policial chutou e pisou na cabeça de um homem no Aeroporto de Manchester, na Inglaterra, na última terça-feira (23).

O que aconteceu

O homem estava deitado de bruços no chão quando foi agredido pelo policial. O agente, que carregava uma arma de choque, deu um chute no rosto do homem e depois pisou na cabeça dele.

Agente foi afastado do cargo. A polícia disse à rede britânica BBC que "reconhece as preocupações com a conduta vista no vídeo". O caso foi enviado ao Independent Office for Police Conduct (Gabinete Independente de Conduta Policial, em tradução livre), que é responsável por supervisionar o sistema de denúncias contra as forças policiais no país.