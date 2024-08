'Lamentável que atas não tenham aparecido', diz Amorim sobre Venezuela

O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, disse nesta quarta-feira (7) que é "lamentável que as atas não tenham aparecido" ao falar sobre as eleições na Venezuela.

O que aconteceu

Amorim destacou que falou sobre as atas com o presidente venezuelano. "Eu disse isso para o presidente Maduro. Eu estive com ele no dia seguinte da eleição e perguntei sobre as atas. Ele me disse que seriam publicadas. Depois encontraram esse caminho pela Justiça. Eu tenho que confessar a minha ignorância, não compreendo bem ainda o que a Justiça vai fazer", afirmou em entrevista para o Estúdio i, da GloboNews.

O ex-chanceler também disse temer "um conflito muito grave" na Venezuela. "Eu temo muito que possa haver um conflito muito grave. Não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito. E eu acho que a gente tem que trabalhar para que haja um entendimento. Isso exige conciliação. E conciliação exige flexibilidade de todos os lados", destacou.