Opositor de Maduro contesta intimação: 'Estou condenado por antecipação?'

O opositor Edmundo González contestou a intimação do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, que abriu um processo a pedido de Nicolás Maduro para "certificar" a suposta vitória do ditador nas eleições de 28 de julho. Em comunicado, González questionou os objetivos e a legalidade da convocação e disse que atender à ordem judicial o colocaria em "absoluta vulnerabilidade".

O que aconteceu

Procedimento não corresponde ao previsto em lei, diz opositor. González afirma que o TSJ não pode "usurpar" as funções constitucionais da Justiça Eleitoral e confirmar resultados que ainda estão sendo questionados. "A Câmara Eleitoral [do TSJ] não pode exercer uma coadministração com o CNE [Conselho Nacional Eleitoral]", argumenta, citando uma jurisprudência do próprio Tribunal.

González defende separação de poderes e questiona intimação. "Onde está prevista uma audiência ou interrogatório perante a Câmara Eleitoral para certificar resultados e investigar, de forma preliminar, a existência de supostas responsabilidades criminais? (...) Qual o objetivo do interrogatório ao qual querem me submeter?", continua o opositor venezuelano.