Quem é o ex-hooligan que lidera protestos de extrema direita no Reino Unido

Líder do movimento "contra-jihad". Uma vertente da islamofobia, o movimento contra-jihad prega que o islamismo não deve ser visto como uma religião, mas uma ameaça à liberdade e às religiões do Ocidente. Robinson afirmou em uma entrevista recente que o Islã é uma "ideologia violenta fascista que se disfarça de religião".

Em 2017, instigou responsável a atacar mesquita. O jornal The Indenpent publicou que Robinson mandou e-mails a Darren Osborn um dia antes dele atropelar 12 muçulmanos próximos a uma mesquita, matando uma delas e ferindo as outras 11. Nas mensagens, Robinson disse a ele que "Há uma nação dentro de uma nação formando-se logo abaixo da superfície do Reino Unido. É uma nação construída sobre o ódio, sobre a violência e sobre o Islã". O comandante da unidade contra-terrorista da polícia inglesa considerou que Robinson fez "lavagem cerebral" com Osborn e o incentivou a praticar o ataque.

Agitador foi preso várias vezes. Entre crimes cometidos, estão a participação em brigas generalizadas, organizações de protestos violentos, ataques a policiais, uso de passaporte falso, fraude hipotecária e stalking.

Ex-hooligan, começou movimentos violentos em estádios. Torcedor fanático do Luton Town, Robinson instigava brigas com torcedores rivais e chegou a ser preso por iniciar uma briga com torcedores do Newport County, na qual se envolveram mais de 100 pessoas. Muitos dos membros da Liga de Defesa da Inglaterra eram torcedores do clube, e recrutados pelo próprio Robinson.

Extremista invadiu sede da Fifa, em Zurique. Em 2011, Robinson subiu no telhado da sede da Fifa para protestar sobre a proibição da seleção inglesa de usar botóns em homenagem aos soldados britânicos mortos. Ele foi preso por três dias e multado em 3.000 libras esterlinas (cerca de 7,7 mil reais, na época).

Expulso de redes sociais, Robinson só voltou ao Twitter após Elon Musk. Tommy Robinson teve suas contas banidas de Facebook, Instagram e Twitter em 2018 e 2019. Ele só pode voltar ao Twitter (agora, X) depois que Elon Musk comprou a rede social. Em sua conta, faz posts regulares em que espalha suas ideias islamofóbicas e acusa os muçulmanos de crimes diversos.