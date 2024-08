Acordo de paz ou cessar-fogo: quando deve acabar a guerra na Ucrânia?

Daniel Sousa e Tanguy Baghdadi, criadores do Petit Journal, se mostraram céticos em relação ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia no curto prazo. Em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, os especialistas em política internacional disseram que um acordo de paz não deve vir tão breve quanto almeja a comunidade mundial.

Para Sousa, a possibilidade de um acordo de cessar-fogo no conflito que já dura mais de dois ano pode ser mais promissora. "Acordo de paz deve demorar muito tempo. Se você considerar que o fim da guerra [passa pelo] estabelecimento de fronteiras, que é um terreno disputado, também vai demorar muito tempo. Agora o acordo de cessar-fogo talvez chegue um pouco antes", declarou.

Já Baghdadi destacou que esses conflitos são longos porque as potências, apesar da superioridade, têm dificuldade em vencer. "Se a gente analisar as últimas guerras, vai ver que potências têm dificuldades em vencê-las, porque o terreno poderoso entende que o preciso é ganhar tempo. Os Estados Unidos não ganharam do Vietnã nem ganharam de fato do Afeganistão, não teve uma vitória soviética no Afeganistão. Não há vitórias retumbantes das grandes potências".