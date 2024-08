Quem é a brasileira condenada à prisão perpétua que fugiu na Argentina

Para o Ministério Público, a mudança foi uma estratégia para evitar a acusação de feminicídio. O Código Penal argentino pune esse crime com prisão perpétua, segundo o site local Diario Río Negro. Apesar da tentativa, ela foi condenada por assassinar a vítima, entre outros, com uso de traição, que tem a mesma pena. As informações são do jornal argentino La Nación.

Fontes judiciais apontaram que Amanda e a vítima se conheceram anos antes do crime no Brasil. Por motivo não especificado, Amanda (que se chamava Fernando à época) se mudou para Bariloche e casou com um homem, identificado apenas como Marcelo. Como o casal não podia ter filhos, eles contrataram Eduarda, de 26 anos, amiga de Amanda, para fazer barriga de aluguel, segundo o site local Diario Río Negro.

A jovem foi para Bariloche e teve gêmeos (que foram registrados por Amanda) em 2019, mas depois voltou com os bebês para o Brasil, onde acabou engravidando de outra pessoa. Na ocasião, Amanda pediu que a amiga voltasse para a Argentina e afirmou que também registraria a terceira criança. Marcelo morreu em 2021.

Eduarda retornou à Argentina, mas Amanda teria começado a se incomodar por dividir a educação dos filhos com a vítima. Ela começou a dizer que queria voltar para o Brasil, mas Eduarda não concordava. Os investigadores acreditam que essa foi a motivação para o crime.

Júri popular descartou o agravante de feminicídio no crime em julho de 2023. Segundo o La Nácion, a presa evitou condenação por feminicídio porque afirmou ao tribunal que se identificava como mulher. Amanda foi condenada por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado por ter sido cometido com arma de fogo, traição e pela posse ilegal do armamento.

Fuga da prisão

Fuga da prisão ocorreu por volta das 21h30 (horário local). Amanda vestia roupa escura, chapéu e tênis claro no momento da ação. As circunstâncias que permitiram a fuga continuam sob investigação.