Organização denuncia sequestro de ex-governador durante ato contra Maduro

A organização para os Direitos Humanos Defiende Venezuela denunciou, nesta quinta-feira (8), o sequestro de Williams Dávila Barrios, ex-governador e ex-deputado eleito pelo estado de Mérida.

O que aconteceu

Político estaria em vigília com a oposição na Praça Los Palos Grandes, em Caracas, no momento do episódio. Vídeo mostra um grupo de homens, em motos e em um carro, chegando ao local, colocando alguém dentro do veículo e indo embora. Não é possível ver Dávila Barrios nas imagens.