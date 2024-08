Entregador descobre túnel de 220 metros e evita roubo a banco na Argentina

Um túnel de 220 metros de comprimento foi descoberto nesta quarta-feira (7) embaixo de um banco na Argentina, evitando um roubo milionário à instituição.

O que aconteceu

Um entregador ouviu um barulho suspeito embaixo de um apartamento ao fazer uma entrega. Ele estacionou seu caminhão no centro histórico de San Isidro e encontrou uma barra de ferro que subia e descia entre duas pedras na calçada.

Após escavação, policiais e bombeiros acharam o túnel de 220 metros de comprimento e 3,6 metros de profundidade. Os investigadores acreditam que os criminosos pretendiam entrar na agência do Banco Macro e invadir a área do cofre, segundo informações do jornal La Nacion.