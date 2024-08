Superiate da viúva de Jobs colide com o de bilionário: 'Conserto será caro'

Segundo o Dagens Media Group da Dinamarca, nenhum dos proprietários estava a bordo no momento do incidente. Pliego finalizou seu post dizendo que continuaria aproveitando suas férias.

Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, foi classificada como a 126ª pessoa mais rica do mundo com uma fortuna estimada em US$ 14,4 bilhões. Ela herdou grande parte de sua fortuna de Jobs e é fundadora de duas organizações filantrópicas, a Emerson Collective e a Waverley Street Foundation.

Pliego, dono do Grupo Elektra e da TV Azteca, é o 221º mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 10 bilhões. As informações são da revista Forbes.