Israel aceita retomar negociações para trégua em Gaza, diz Netanyahu

Gabinete de premiê diz que local onde as negociações ocorrerão ainda não foi definido. Apesar da sugestão dos líderes para ser em Doha ou no Cairo, o gabinete comunicou que viajará para qualquer local que seja escolhido para "finalizar os detalhes para implementar o acordo", informou o jornal The Times of Israel.

O Hamas ainda não se manifestou sobre o comunicado dos líderes, nem acerca do posicionamento de Netanyahu.

Solicitação dos líderes

Em comunicado conjunto, os três países mediadores convidaram as partes a retomar os diálogos em 15 de agosto. As nações pediram que o encontro ocorresse para "fechar todas as brechas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora".

A carta dos líderes ressalta que um acordo "está sobre a mesa, faltando apenas os detalhes de implementação". "Como mediadores, estamos dispostos a apresentar, caso necessário, uma proposta de compromisso final que resolva as questões de aplicação pendentes de modo que atenda às expectativas de todas as partes."

O Catar negocia há meses nos bastidores, juntamente com Egito e Estados Unidos. Os países tentam obter uma trégua na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns que ainda estão em território palestino. O possível fim das hostilidades se baseia em um acordo por fases, que começaria com uma trégua inicial.